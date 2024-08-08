السفير الأمريكي لدى اليابان يغيب عن مراسم السلام السنوية في ناغاساكي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت مصادر في السفارة الأميركية في طوكيو يوم الأربعاء إن السفير الأميركي لدى اليابان رام إيمانويل لن يحضر مراسم السلام السنوية التي ستقام في مدينة ناغاساكي في جنوب غرب اليابان يوم الجمعة.

وبحسب المصادر فإن تشوكا أسيكي، كبير مسؤولي القنصلية الأميركية في فوكوؤكا بالقرب من ناغاساكي، سيشارك نيابة عن إيمانويل في مراسم إحياء الذكرى التاسعة والسبعين للقصف النووي الأميركي لمدينة ناغاساكي.

وقالت السفيرة البريطانية لدى اليابان جوليا لونجبوتوم يوم الثلاثاء إنها لن تحضر المراسم لأن السفير الإسرائيلي لدى اليابان جلعاد كوهين لم تتم دعوته إلى الحدث وسط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

ومن المقرر أن تحذو الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، حذو بريطانيا.

حضر كل من إيمانويل ولونجبوتوم مراسم السلام لهذا العام في هيروشيما يوم الثلاثاء حداداً على ضحايا القصف الذري الأمريكي للمدينة الواقعة في غرب اليابان قبل 79 عاماً. ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما في 6 أغسطس/آب 1945، وأخرى على ناغاساكي بعد ثلاثة أيام، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)