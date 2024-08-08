الياباني كوساكا يحرز ذهبية المصارعة الرومانية في أولمبياد باريس

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- فاز الياباني كوساكا ناو بالميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية للرجال في فئة 77 كيلوغرامًا في أولمبياد باريس يوم الأربعاء، بينما حصل ديميو زادراييف من كازاخستان على الميدالية الفضية.

هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها اليابان بميداليتين ذهبيتين في المصارعة الرومانية في دورة أولمبية منذ دورة طوكيو 1964. وفي دورة ألعاب باريس يوم الثلاثاء، حصل كينيشيرو فوميتا على الميدالية الذهبية في فئة 60 كيلوغرامًا.

وفي مصارعة السيدات، فازت يوي سوساكي، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 2021، بالميدالية البرونزية في فئة 50 كيلوغرامًا.

وفي منافسات فريق تنس الطاولة للرجال، هُزمت اليابان أمام السويد في الدور قبل النهائي، وانتقلت إلى مباراة المركز الثالث يوم الجمعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)