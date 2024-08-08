اليابان.. امتناع سفراء مجموعة السبع عن حضور مراسم إحياء ذكرى قصف ناغاساكي احتجاجًا على عدم دعوة إسرائيل

أخبار اليابان

ناغاساكي - (جيجي برس)-- قال شيرو سوزوكي عمدة مدينة ناغاساكي الواقعة في جنوب غرب اليابان يوم الخميس إن سفراء بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والولايات المتحدة في اليابان لن يحضروا مراسم السلام السنوية التي ستقام في المدينة يوم الجمعة.

وأعربت الدول الست عن قلقها إزاء عدم دعوة ناغاساكي لإسرائيل، التي تخوض قتالاً عنيفًا مع حماس في الأراضي الفلسطينية بغزة، لحضور مراسم السلام هذا العام.

وقال سوزوكي للصحفيين إن غياب السفراء ”أمر مؤسف“، مضيفًا ”آمل أن يحضر السفراء (المراسم السنوية) العام المقبل وما بعده“. وتشكل الدول الست واليابان منتدى مجموعة الدول السبع الكبرى.

وقال رئيس البلدية إن المدينة قدمت توضيحات شفوية لسفراء الدول الست والاتحاد الأوروبي، وهو أيضا عضو في مجموعة الدول السبع، بشأن قرار ناغاساكي بعدم دعوة إسرائيل لحضور مراسم السلام هذا العام، لكنها لم تتمكن من الحصول على تفهم كامل منهم.

وقال سوزوكي ”سنواصل محاولة كسب تفهمهم من خلال شرح الأمر بصبر“، في حين نفى أن تكون ناغاساكي لم توجه دعوة لإسرائيل لسبب سياسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)