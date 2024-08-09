معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان يستقر عند 38٪ في 2023

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة الزراعة يوم الخميس إن معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء القائم على السعرات الحرارية في اليابان في السنة المالية 2023 بلغ 38٪، واستقر عند نفس المستوى لمدة ثلاث سنوات متتالية.

ظل المعدل راكدًا على الرغم من أن الحكومة اليابانية تهدف إلى رفعه إلى 45٪ بحلول السنة المالية 2030.

في السنة المالية 2023، التي انتهت في مارس/ آذار من هذا العام، أدى زيادة إنتاج القمح إلى رفع معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء. من ناحية أخرى، كان لبنجر السكر الذي يحتوي على نسبة سكر أقل تأثير سلبي.

بينما يتراجع الطلب على الأرز على المدى الطويل، فإن استهلاك المنتجات الحيوانية، التي تتطلب الأعلاف والتي يتم استيراد الكثير منها، آخذ في النمو. انخفض معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان على خلفية تغير ثقافة الغذاء في البلاد، وفي السنوات الأخيرة، ظل ثابتًا تقريبًا بين 37٪ و39٪.

عند قياسه بقيمة الإنتاج، ارتفع معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان في السنة المالية 2023 بنسبة 3 نقاط مئوية عن العام السابق، عندما بلغ المعدل 61٪، وهو أدنى مستوى قياسي. يعكس المعدل الأعلى انخفاضًا في قيمة واردات المنتجات الحيوانية بما في ذلك الأعلاف، مع تهدئة ظروف سوق الحبوب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)