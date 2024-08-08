زلزال قوي يهز جنوب غرب اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال غرب اليابان اليوم الخميس‭‭ ‬‬وتشير التقديرات الأولية إلى أنه بقوة 6.9 درجة مما أدى إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في عدة مناطق بجزيرتي كيوشو وشيكوكو في جنوب غرب البلاد.

وأصدرت الوكالة تحذيرات من حدوث تسونامي في محافظات ميازاكي وأويتا وكاغوشيما، وجميعها في منطقة كيوشو الجنوبية الغربية، ومحافظات كوتشي وإيهيمي في منطقة شيكوكو الغربية.

وأنشأت الحكومة اليابانية مكتبا للاستجابة للكوارث في مركز إدارة الأزمات بمكتب رئيس الوزراء في طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)