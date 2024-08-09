أكثر من 8500 طفل أجنبي في اليابان معرضون للحرمان من التعليم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة التعليم يوم الخميس أن إجمالي عدد الأطفال الأجانب في سن التعليم الإلزامي الذين يعيشون في اليابان ربما لا يتلقون تعليمهم حتى مايو/أيار من العام الماضي بلغ 8601 طفل.

وفقًا لمسح أجرته الوزارة لمجالس التعليم في 1741 بلدية في جميع أنحاء البلاد، ارتفع عدد هؤلاء الأطفال المؤهلين للتعليم الابتدائي والإعدادي بنحو 418 طفلًا عن العام السابق.

وقالت الوزارة أيضًا إن 57718 طالبًا أجنبيًا في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية يحتاجون إلى تعليم خاص باللغة اليابانية.

زاد عدد المقيمين الأجانب المسجلين في سن التعليم الإلزامي بنحو 13772 طفلًا إلى 150695 طفلًا، بما في ذلك 106540 ​​طفلًا في سن المدرسة الابتدائية و44155 طفلًا في سن المدرسة الإعدادية.

ومن بين الأطفال الأجانب، تم التأكد من عدم ذهاب 970 طفلاً إلى التعليم، ولم نتمكن من الاتصال بـ 7199 طفلاً، ولم يتم مسح 432 طفلاً من قبل مجالس التعليم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)