تويوتا تخفض توقعاتها للإنتاج العالمي في 2024 إلى 9.8 مليون وحدة

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طوكيو - (جيجي برس)-- خفضت شركة تويوتا موتور توقعاتها للإنتاج العالمي للمركبات تحت علامتيها التجاريتين تويوتا ولكزس في عام 2024 إلى حوالي 9.8 مليون وحدة من 10.3 مليون وحدة في البداية، حسبما علم يوم الخميس.

يأتي التعديل النزولي استجابة لتوقف الإنتاج في أعقاب فضائح اختبار المركبات واستدعاءات مجموعة تويوتا. ومن المتوقع الآن أن ينخفض ​​الإنتاج العالمي السنوي لشركة تويوتا لأول مرة منذ عام 2020، عندما كانت جائحة كورونا مستعرة.

من إجمالي المتوقع لعام 2024، سيتم إنتاج حوالي 3.2 مليون وحدة في اليابان، وهو ما لا يزال أعلى من 3 ملايين وحدة تعتبر ضرورية للحفاظ على وظائف المجموعة في البلاد.

في عام 2025، تتوقع تويوتا أن يتجاوز إنتاجها العالمي من المركبات 10 ملايين وحدة.

في عام 2023، بلغ إنتاج تويوتا العالمي من المركبات نحو 10.03 مليون وحدة، متجاوزًا بذلك عتبة العشرة ملايين لأول مرة. ومع ذلك، تباطأ إنتاجها العالمي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2024، ليبلغ 4.64 مليون وحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)