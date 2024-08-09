خبراء يابانيون ينصحون بالاستعداد لزلزال ضخم قد يضرب البلاد

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طوكيو - (جيجي برس)-- بعد أن أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أول تحذير لها على الإطلاق بشأن خطر وقوع زلزال ضخم في حوض نانكاي، يحث الخبراء المواطنين على تعزيز استعدادهم لمواجهة كارثة طبيعية محتملة. جاء هذا التحذير مساء الخميس عقب وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة قبالة محافظة ميازاكي في جنوب غرب اليابان.

تقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن هناك احتمالًا كبيرًا نسبيًا بوقوع زلزال ضخم في منطقة حوض نانكاي، مما قد يؤدي إلى هزات أرضية قوية وتسوماني كبير. رغم أن الاحتمال أعلى من المعتاد، إلا أن الوكالة تؤكد أن هذا لا يعني بالضرورة وقوع زلزال في فترة زمنية محددة.

في اجتماع لجنة الخبراء، أصدرت الوكالة معلومات طارئة تفيد بأن احتمال وقوع زلزال ضخم في حوض نانكاي قد ”أصبح مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالأوقات العادية“. وتوصي المواطنين في المناطق المعرضة للخطر بالبقاء في حالة تأهب واستعداد لمدة أسبوع تقريبًا.

طلبت الحكومة المركزية من الحكومات المحلية في المناطق المحددة لحد من كارثة زلزال حوض نانكاي أن تكون يقظة ضد أي هزة أرضية محتملة في الأسبوع المقبل. يشمل هذا الطلب 707 بلدية في 29 محافظة تمتد من منطقة كانتو الشرقية بما في ذلك طوكيو إلى أقصى جنوب محافظة أوكيناوا.

يعتقد الخبراء أن زلزال حوض نانكاي قد يحدث على طول حافة الصفيحة التكتونية في المنطقة الممتدة بين خليج سوروغا في محافظة شيزؤوكا وبحر هيوغانادا قبالة كيوشو. وتقدر الاحتمالات بنسبة 70 إلى 80% أن يضرب الزلزال المنطقة خلال العقود الثلاثة المقبلة بقوة تتراوح بين 8 إلى 9 درجات على مقياس ريختر.

في أسوأ السيناريوهات، تشير التقديرات الحكومية إلى أن الزلزال قد يودي بحياة أكثر من 230 ألف شخص ويدمر نحو مليوني مبنى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)