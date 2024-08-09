عمدة ناغاساكي يطلق نداءً للتخلص من الأسلحة النووية من أجل مستقبل آمن

أخبار اليابان

ناغاساكي - (جيجي برس)-- شدد عمدة مدينة ناغاساكي، شيرو سوزوكي، على ضرورة تحقيق التخلص من الأسلحة النووية، وذلك خلال إلقائه إعلان ناغاساكي للسلام يوم الجمعة، الذي يصادف الذكرى التاسعة والسبعين للقصف الذري الأمريكي للمدينة الواقعة في جنوب غرب اليابان.

وأشار سوزوكي إلى أن القاعدة الإنسانية المتمثلة في عدم استخدام الأسلحة النووية قد تعرضت لهزة، وذلك نتيجة لاستمرار غزو روسيا لأوكرانيا وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقد شهدت مراسم التأبين هذا العام حضور رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، إلى جانب ممثلين عن 100 دولة، بما في ذلك الدول النووية والناجين من القنبلة الذرية المعروفين باسم ”الهيباكوشا“، بالإضافة إلى أسر الضحايا.

ولم توجه مدينة ناغاساكي دعوات لممثلين عن روسيا وبيلاروسيا وإسرائيل، وهو ما أدى إلى امتناع جميع الدول الشريكة لليابان في مجموعة الدول السبع الكبرى - بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والولايات المتحدة - عن إرسال سفرائها في اليابان لحضور المراسم يوم الجمعة، مما ألقى بظلاله على الحدث المخصص للصلاة من أجل السلام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)