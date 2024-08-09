اليابانية فوجينامي تظفر بالذهب في المصارعة الحرة بأولمبياد باريس

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- فازت اليابانية فوجينامي أكاري بالميدالية الذهبية في المصارعة الحرة النسائية في فئة 53 كيلوغراماً في أولمبياد باريس يوم الخميس، لتوسع سلسلة انتصاراتها في المباريات الرسمية إلى 137 انتصاراً.

في منافسات القوارب الشراعية المختلطة فئة 470، حصد الثنائي الياباني كيغو أوداكا وميهو يوشيؤكا الميدالية الفضية في اليوم الرابع عشر من أولمبياد باريس.

ومن بين الرياضيين اليابانيين الآخرين، وصل ري هيغوتشي إلى النهائي في المصارعة الحرة للرجال في فئة 57 كيلوغراماً. كما تقدمت تسوغومي ساكوراي إلى نهائي المصارعة الحرة للسيدات في وزن 57 كيلوغراماً.

وفي منافسات تنس الطاولة للسيدات، وصلت اليابان إلى النهائي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)