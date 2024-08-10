وكالة الأرصاد اليابانية: زلزال ضخم محتمل يستدعي الحذر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الجمعة الناس في المناطق التي تغطيها معلومات الطوارئ بشأن زلزال ضخم محتمل في حوض نانكاي قبالة ساحل البلاد على المحيط الهادئ إلى التحقق من استعداداتهم للزلزال.

صدرت معلومات الطوارئ لأول مرة يوم الخميس بعد هزة أرضية بقوة 7.1 درجة قبالة ساحل محافظة ميازاكي في جنوب غرب اليابان في ذلك اليوم.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية الناس قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام من يوم السبت في اليابان على ”إعادة التأكد من استعدادات الزلزال من الأوقات العادية والاستعداد للإخلاء على الفور إذا شعروا بهزة أرضية“.

وقالت إن ”الزلازل واسعة النطاق من المرجح أن تحدث في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة“ في المناطق التي شهدت اهتزازات شديدة في زلزال يوم الخميس.

ومن المقرر أن تصدر الوكالة معلومات توضيحية عن الزلازل بالقرب من حوض نانكاي كل مساء حتى يوم الخميس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)