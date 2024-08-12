اليابان تتألق في أولمبياد باريس: ميداليتان ذهبيتان جديدتان في جعبتها

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- أصبحت رامية الرمح كيتاغوتشي هاروكا أول امرأة يابانية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في ألعاب القوى يوم السبت، بينما أضافت ساكورا موتوكي ذهبية أخرى لليابان في فئة 62 كجم للسيدات في المصارعة.

في اليوم السادس عشر من أولمبياد باريس، حقق ريكوتو تاماي إنجازًا تاريخيًا لليابان بفوزه بأول ميدالية في الغطس على الإطلاق، حيث حصل على الميدالية الفضية في حدث منصة 10 أمتار للرجال. كما أصبح تايشو ساتو أول ياباني يحصل على ميدالية في الخماسي الحديث، بفوزه بالميدالية الفضية.

بالإضافة إلى ذلك، احتل دايتشي تاكاتاني المركز الثاني في حدث المصارعة الحرة للرجال بوزن 74 كجم، كما حصدت اليابان الميدالية الفضية في حدث فريق تنس الطاولة للسيدات.

مع هذه الإنجازات، ارتفع رصيد اليابان من الميداليات إلى 43 ميدالية، منها 18 ذهبية و12 فضية و13 برونزية، مما يجعلها تتجاوز الرقم القياسي السابق الذي حققته في الألعاب الأولمبية الخارجية، والذي بلغ 41 ميدالية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)