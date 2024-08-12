إنجاز تاريخي: المصارعون اليابانيون يحصدون 8 ميداليات ذهبية في أولمبياد باريس

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- ارتفع عدد الميداليات الذهبية التي أحرزها المصارعون اليابانيون في أولمبياد باريس بمقدار ميداليتين ليصل إلى رقم قياسي بلغ 8 ميداليات يوم الأحد، وهو اليوم الأخير من الألعاب الصيفية.

فاز كوتارو كيوكا بمسابقة المصارعة الحرة للرجال بوزن 65 كيلوغرامًا، واكتسحت يوكا كاجامي فئة 76 كيلوغرامًا للسيدات.

وأنهت اليابان مشوارها بثمانية ذهبيات، أي أكثر بثلاثة ذهبيات مما حصدته في طوكيو قبل 3 سنوات.

بلغ إجمالي الميداليات التي أحرزتها اليابان في أولمبياد باريس 45 ميدالية، بما في ذلك 20 ميدالية ذهبية و12 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية. كان هذا الإجمالي وعدد الميداليات الذهبية الأعلى على الإطلاق في أي أولمبياد أقيم خارج اليابان.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)