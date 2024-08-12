إسدال الستار على أولمبياد باريس 2024: اليابان تحتل المركز الثالث في الترتيب العام للميداليات الذهبية

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- اختتمت دورة الألعاب الأولمبية في باريس مساء الأحد بحفل الختام في ستاد فرنسا بالقرب من العاصمة الفرنسية، حيث أُسدل الستار على المنافسات التي استمرت 17 يومًا.

حمل علم الوفد الياباني في الحفل رامية الرمح كيتاغوتشي هاروكا، التي أصبحت أول امرأة يابانية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في ألعاب القوى يوم السبت، وشيجيوكي ناكاراي، المعروف باسم بي بوي شيجيكيكس، الذي احتل المركز الرابع في منافسات البريكينغ دانس.

حصدت اليابان 20 ميدالية ذهبية، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر من 200 دولة ومنطقة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد الولايات المتحدة والصين، اللتين حصدت كل منهما 40 ميدالية ذهبية.

بلغ إجمالي عدد الميداليات التي فازت بها اليابان 45 ميدالية، بما في ذلك 12 فضية و13 برونزية. يُعتبر إجمالي الميداليات الذهبية والميداليات بشكل عام أعلى رقمين تحققهما اليابان في دورة أولمبية أقيمت خارج البلاد. وحلت اليابان في المركز السادس في الترتيب الإجمالي للميداليات بين جميع المشاركين.

حقق المبارزون اليابانيون تقدمًا كبيرًا، حيث حصلوا على خمس ميداليات، منها ذهبيتان. كان فريق المصارعة الياباني هو الأكثر تألقًا، حيث فاز بـ 11 ميدالية، منها ثماني ذهبيات. كما واصل فريق التزلج الياباني نجاحه من أولمبياد طوكيو السابقة، بإحراز ذهبيتين وفضيتين في باريس.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)