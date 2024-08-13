العاصفة الاستوائية الشديدة ماريا تجتاح شمال شرق اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب الإعصار ماريا اليابسة حول مدينة أوفوناتو الساحلية المطلة على المحيط الهادئ في محافظة إيواتي، شمال شرق اليابان، حوالي الساعة 8:30 صباحًا يوم الاثنين.

ثم عبر الإعصار الخامس لهذا العام محافظة إيواتي ومحافظة أكيتا المجاورة، قبل أن يصل إلى الجانب المطل على بحر اليابان من البلاد حوالي الساعة 8 مساءً.

تم إصدار أعلى تنبيه طارئ في نظام التحذير الياباني المكون من خمس درجات مؤقتًا لسكان مدينة كوجي في إيواتي، حيث تم تسجيل هطول أمطار قياسية.

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان في منطقة توهوكو الشمالية الشرقية من الانهيارات الأرضية وغمر المناطق المنخفضة وفيضانات الأنهار.

وبلغ معدل هطول الأمطار 469 مليمترًا في مدينة كوجي و277.5 مليمترًا في بلدة أوتسوتشي، وكلتاهما في محافظة إيواتيه، على مدى 48 ساعة حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين. وهذا هو أعلى معدل منذ بدأت وكالة الأرصاد الجوية في تسجيل الإحصاءات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)