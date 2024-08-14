رئيس الوزراء الياباني يحتفي بأبطال اليابان في أولمبياد باريس

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طوكيو - (جيجي برس)-- استقبل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء 66 من الفائزين اليابانيين بالميداليات في أولمبياد باريس الذين عادوا إلى الوطن.

خلال الاجتماع الذي عُقد في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، صافح كيشيدا الرياضيين واحدًا تلو الآخر، مشيدًا بأدائهم. وقال كيشيدا: ”لقد منح الوفد الياباني الأمة بأكملها الطاقة والشجاعة، مما أزال أي مخاوف بشأن الحرمان من النوم“ بسبب فارق التوثيت، في إشارة إلى التأثير الإيجابي للانتصارات على معنويات الشعب الياباني.

خلال اللقاء، سأل كيشيدا هينا هاياتا، الحائزة على الميدالية الفضية في منافسات فريق تنس الطاولة للسيدات، عن تطلعاتها المستقبلية. فردت قائلة: ”آمل أن أركز كل قوتي البدنية للفوز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد القادمة“، في إشارة إلى طموحها في تحقيق نتائج أفضل في الألعاب الأولمبية القادمة.

وفي تصريحاته للصحفيين بعد اللقاء، قال هيفومي آبي، الذي فاز بميداليتين ذهبيتين متتاليتين في فئة الجودو للرجال بوزن 66 كيلوغرامًا، إنه شعر بدعم أكبر من الجمهور لفوزه في أولمبياد باريس مقارنة بأولمبياد طوكيو. وأضاف: ”أشعر بقوة أنني مدعوم من قبل الكثير من الناس“، معربًا عن امتنانه لهذا الدعم الواسع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)