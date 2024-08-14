رئيس وزراء اليابان يعتزم التنحي عن منصبه
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طوكيو - (جيجي برس)-- قال مسؤولون في الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو لا يخطط للترشح في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في سبتمبر/أيلول.
تنتهي فترة ولايته كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي في نهاية سبتمبر/أيلول. سيتنحى كيشيدا عن منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخاب خليفته.
أصبح كيشيدا رئيسًا للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد انخفضت معدلات تأييده العام بشكل أساسي بسبب فضيحة الأموال السياسية التي تورط فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)