رئيس وزراء اليابان يعتزم التنحي عن منصبه

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال مسؤولون في الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو لا يخطط للترشح في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في سبتمبر/أيلول.

تنتهي فترة ولايته كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي في نهاية سبتمبر/أيلول. سيتنحى كيشيدا عن منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخاب خليفته.

أصبح كيشيدا رئيسًا للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد انخفضت معدلات تأييده العام بشكل أساسي بسبب فضيحة الأموال السياسية التي تورط فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)