اليابان ترفع التحذير من زلزال هائل مع استمرار الدعوات لتوخي الحذر

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طوكيو - (جيجي برس)-- أنهت الحكومة اليابانية يوم الخميس نداءها الذي استمر أسبوعاً كاملاً والذي دعت فيه الناس إلى اتخاذ تدابير خاصة ضد أي زلزال ضخم محتمل في أعقاب زلزال قوي ضرب محافظة ميازاكي في جنوب غرب البلاد في الثامن من أغسطس/آب.

جاء هذا النداء بعد أن أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية معلومات طارئة عن احتمال وقوع زلزال ضخم في منطقة نانكاي قبالة ساحل البلاد على المحيط الهادئ بعد وقت قصير من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة قبالة ميازاكي. ولم تذكر الوكالة أي تغيير كبير في حالة حدود الصفائح بالقرب من المكان الذي من المتوقع أن يحدث فيه الزلزال الضخم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الوكالة، أكد مسؤول من مكتب مجلس الوزراء أن رفع الإشعار لا يعني أن خطر وقوع زلزال ضخم قد اختفى ودعا الجمهور إلى البقاء على استعداد لمثل هذه الكارثة.

وفي أعقاب صدور الاستشارة، تم إغلاق بعض الشواطئ ونفدت إمدادات المياه والمواد الغذائية الطارئة في بعض المتاجر.

وقال مسؤول مكتب مجلس الوزراء: ”يتعين علينا التدقيق في الاستجابات للدعوة والعمل على تحسين عملياتنا“.

وضرب الزلزال بالقرب من حوض نانكاي حيث من المتوقع حدوث زلزال هائل ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير يشمل معظم ساحل البلاد المطل على المحيط الهادئ. وقال المسؤولون إن التحذير لا يعني أن الزلزال سيضرب بالتأكيد خلال فترة زمنية محددة.

وتقول الحكومة إن هناك احتمالا بين 70٪ إلى 80٪ بأن تشهد المنطقة زلزالا هائلا خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتدعو الناس دائما إلى الاستعداد لذلك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)