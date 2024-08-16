إعصار أمبيل القوي يقترب من اليابان: حالة تأهب في المناطق الشرقية

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طوكيو - (جيجي برس)-- اقترب الإعصار القوي أمبيل من منطقة كانتو بشرق اليابان، بما في ذلك طوكيو، صباح الجمعة، متجهًا شمالًا قبالة هاتشيغوجيما، إحدى جزر إيزو التابعة للعاصمة في المحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال والشمال الشرقي قبالة شبه جزيرة بوسو، بمحافظة تشيبا، شرق طوكيو، في وقت لاحق من يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ينحرف شرقًا بعد أن مر قبالة ساحل محافظة فوكوشيما في منطقة توهوكو الشمالية الشرقية صباح يوم السبت.

بدأت الرياح والأمطار تشتد على جزر إيزو وساحل كانتو المطل على المحيط الهادئ وجنوب توهوكو.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى توخي الحذر الشديد ضد الانهيارات الأرضية والفيضانات والأنهار المتضخمة وسط العواصف والأمواج العالية والأمطار الغزيرة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الضغط الجوي المركزي لإعصار أمبيل بلغ 970 هكتوباسكال برياح تبلغ سرعتها القصوى 126 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس. ويمكن أن تصل سرعة هباته الهوائية الفورية إلى 180 كيلومترا في الساعة.

من المتوقع أن تتكون منطقة هطول أمطار خطية، وهي سلسلة من السحب الممطرة المتطورة التي قد تجلب أمطارا غزيرة، في منطقة كانتو بأكملها وجزر إيزو ومحافظة ياماناشي، غرب طوكيو، يوم الجمعة ومحافظات توهوكو وميياغي وفوكوشيما من ليلة الجمعة حتى صباح السبت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)