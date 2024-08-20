الأميرة كاكو تشارك طلاب المدارس الثانوية في فعالية لغة الإشارة: دعم إمبراطوري لذوي الاحتياجات الخاصة

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طوكيو - (جيجي برس)-- حضرت الأميرة اليابانية كاكو المسابقة الوطنية الحادية والأربعين للخطابة بلغة الإشارة لطلاب المدارس الثانوية التي أقيمت في طوكيو.

وفي المسابقة التي أقيمت يوم الأحد في منطقة يوراكوتشو في حي تشيودا، ألقت خطابًا بلغة الإشارة.

وفي معرض حديثها عن الكوارث الطبيعية الأخيرة، بما في ذلك الزلزال الكبير الذي حدث في يناير/ كانون الثاني في شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان، أعربت الأميرة، الابنة الثانية لولي العهد أكيشينو وولي العهد الأميرة كيكو، عن أملها في توفير المعلومات والدعم اللازمين للجميع بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع.

وقالت الأميرة: ”آمل بصدق أن يتحسن الوضع لجميع الأشخاص الذين يعانون بسبب الكوارث“.

وصفقت لاحقًا لخطابات لغة الإشارة التي ألقاها 10 طلاب في المدرسة الثانوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)