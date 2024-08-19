اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرقي طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة إيباراكي شرق اليابان في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة وقع في حوالي الساعة 12:50 صباحًا على عمق حوالي 8 كيلومترات في الجزء الشمالي من المحافظة. وسجل الزلزال قوة 5 درجات على مقياس ريختر في مدينة هيتاشي بمحافظة إيباراكي.

ودعت الوكالة المناطق التي شهدت هزات أرضية قوية إلى التأهب لاحتمال وقوع زلازل بقوة 5 درجات على مقياس ريختر على مدار أسبوع تقريبًا.

قبل دقيقتين تقريبًا من الزلزال، شهدت محافظة إيباراكي الشمالية زلزالًا بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر وسجل 4 درجات على مقياس ريختر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)