ضريح ياسوكوني في طوكيو يشهد موجة جديدة من كتابات الغرافيتي

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طوكيو - (جيجي برس)-- تم العثور على ضريح ياسوكوني في طوكيو يوم الاثنين وقد تعرض مرة أخرى لأضرار ناجمة عن كتابات غرافيتي.

وفقًا لقسم شرطة طوكيو، تم اكتشاف كلمة مكتوبة بالأحرف الصينية ”كانجي“ تعني ”المرحاض“ وبعض الحروف الرومانية مكتوبة على ما يبدو بقلم أسود على عمود حجري عند مدخل الضريح الشنتوي المرتبط بالحرب. أبلغ موظفو الضريح الشرطة بالحادث حوالي الساعة 3:50 صباحًا، وبعد التحقق من كتابات الغرافيتي، بدأت الشرطة التحقيق في القضية بتهمة التخريب.

في وقت سابق، تعرض الضريح نفسه لكتابات غرافيتي باللون الأحمر تضمنت كلمة ”مرحاض“ على عمود حجري آخر في مايو/أيار. على إثر ذلك، أصدرت شرطة طوكيو أوامر اعتقال لثلاثة مواطنين صينيين بشأن الحادث الذي وقع في يوليو/تموز. تم القبض على أحدهم، بينما تم وضع اثنين آخرين، الذين فروا إلى الصين، على قائمة المطلوبين.

يجدر بالذكر أن ضريح ياسوكوني يكرم مجرمي الحرب العالمية الثانية من الدرجة الأولى إلى جانب قتلى الحرب، مما يجعله مثار جدل، حيث يُنظر إليه في الدول المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية باعتباره رمزًا للعسكرة اليابانية في الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)