اختبار إزالة حطام الوقود في محطة فوكوشيما يبدأ الخميس

أخبار اليابان

في طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة ”تبيكو“ يوم الاثنين أنها ستباشر يوم الخميس أولى الخطوات التجريبية لإزالة حطام الوقود النووي من المفاعل رقم 2 في محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما.

تعد هذه المرة الأولى التي سيتم فيها إزالة الحطام النووي من داخل حاوية مفاعل منذ الكارثة النووية التي وقعت عام 2011 إثر زلزال وتسونامي مدمرين.

ستستخدم شركة تبيكو جهازًا تلسكوبيًا يشبه صنارة الصيد لإزالة كمية صغيرة تقدر بأقل من 3 مليغرامات من الحطام من حاوية المفاعل رقم 2. ويُتوقع أن تستغرق العملية التجريبية حوالي أسبوعين.

وقد تم تركيب الجهاز داخل مبنى المفاعل منذ 19 يوليو/تموز، وأجرت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية فحوصات دقيقة قبل الاستخدام لضمان سلامته وكفاءته.

يُقدر أن الكارثة النووية عام 2011 خلفت ما يقارب 880 طنًا من الحطام النووي في المفاعلات رقم 1 إلى رقم 3 في محطة فوكوشيما النووية. وكان من المخطط أن تبدأ شركة تبيكو إزالة الحطام بشكل تجريبي في عام 2021، إلا أن العملية تأخرت ثلاث مرات بسبب التحديات التقنية التي واجهتها الشركة أثناء تحضير الجهاز.

هذا العمل يعتبر جزءًا من الجهود المتواصلة لتفكيك المحطة النووية وإزالة التلوث البيئي الناتج عن حادثة الانهيار النووي التي أثرت بشكل كبير على المنطقة المحيطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)