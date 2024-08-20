عشاق الألعاب يترقبون: افتتاح متحف نينتندو في كيوتو قريباً

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نينتندو يوم الثلاثاء أن متحف نينتندو سيفتتح في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في مدينة أوجي في محافظة كيوتو، غرب اليابان.

سيعرض المتحف منتجات نينتندو على مدار الأعوام، بما في ذلك وحدات التحكم في ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى المعروضات التفاعلية، ومقهى ومتجر يبيع البضائع المعروضة حصريًا في المنشأة.

سيتمكن الزوار أيضًا من إنشاء بطاقات اللعب اليابانية ”hanafuda“ الخاصة بهم، تكريمًا لجذور نينتندو كشركة تبيع مثل هذه المنتجات.

سيفتح المتحف بين الساعة 10 صباحًا و6 مساءً، وسيغلق أيام الثلاثاء، من حيث المبدأ، وخلال فترة نهاية العام ورأس السنة الجديدة.

قالت شركة الألعاب اليابانية العملاقة إن تذاكر المتحف سيتم بيعها من خلال سحوبات يتم اختيارها عشوائيًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)