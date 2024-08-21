موجة الحر تزداد قسوة: ارتفاع كبير في عدد المصابين بضربة الحر في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث يوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى المستشفى بسبب الإصابة ضربة حر في اليابان ارتفع بنحو 20% في يوليو/تموز مقارنة بالعام السابق إلى 43195، وهو ثاني أعلى مستوى لهذا الشهر منذ بدء التسجيل في عام 2008.

شهدت البلاد طقسًا حارقًا الشهر الماضي، حيث تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية في العديد من المناطق.

تم تسجيل أعلى رقم في يوليو/تموز وهو 54220 في عام 2018.

من بين المصابين بضربة الحر الشهر الماضي، كان الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يشكلون 25469، أو حوالي 60% من الإجمالي.

توفي اثنان وستون شخصًا. وكان أكبر عدد من المصابين، 17638 شخصًا، قد أصيبوا في المنزل، يليهم 8234 شخصًا أصيبوا أثناء المشي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)