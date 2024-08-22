الجيل الجديد: كويزومي شينجيرو يسعى لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أبلغ وزير البيئة الياباني السابق كويزومي شينجيرو المقربين منه بنيته الترشح في انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم المقبلة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء.

ويعتبر كويزومي، 43 عاماً، واحداً من أكثر من 10 شخصيات من الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشحين لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي. ومن بين المرشحين الآخرين وزير الأمن الاقتصادي السابق كوباياشي تاكايوكي، 49 عاماً، الذي أعلن ترشحه يوم الاثنين. ومن النادر أن تضم انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي اثنين أو أكثر من المرشحين في الأربعينيات من العمر أو أقل.

ويُنظر إلى كويزومي، الابن الثاني لرئيس الوزراء السابق كويزومي جونئيشيرو، باعتباره مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء في المستقبل منذ بداية حياته المهنية. وهو يحتل مرتبة عالية بانتظام في استطلاعات الرأي العام التي تسأل عن أفضل شخص ليصبح رئيس الوزراء القادم.

كما أن كويزومي قريب من رئيس الوزراء السابق سوغا يوشيهيدي سوجا، الذي يتمتع بنفوذ على أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين نأوا بأنفسهم عن الفصائل داخل الحزب. وقال يوم الأحد: ”سأفكر في الأمر بجدية وأتخذ قرارًا“.

ويعتقد أن الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي إيشيبا شيغيرو، 67 عامًا، حصل أيضًا على 20 ترشيحًا، وهو شرط للترشح في انتخابات الرئاسة للحزب الليبرالي الديمقراطي. وقال للصحفيين يوم الثلاثاء: ”أفكر في أفضل يوم لإعلام العديد من الناس بأفكاري“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)