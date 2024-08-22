قضية غريبة في طوكيو: المحكمة ترفض دعوى براءة اختراع ورق التواليت الفائق الطول

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رفضت محكمة طوكيو الجزئية يوم الأربعاء دعوى قضائية رفعتها شركة نيبون بيبر كريشيا ضد شركة دايو بيبر كورب بتهمة انتهاك براءات اختراعها الخاصة بلفائف ورق تواليت أطول بثلاث مرات من المنتجات التقليدية.

وفي الحكم الذي أصدره القاضي يوشياكي شيباتا، والذي قرأه نيابة عنه القاضية آيا تاكاهاشي، وجدت المحكمة أن دايو بيبر لم تنتهك براءات الاختراع ورفضت طلبًا بإصدار أمر قضائي بوقف إنتاج ورق التواليت من قبل دايو بيبر.

ووفقًا للشكوى، تمتلك شركة نيبون بيبر كريشيا ثلاث براءات اختراع تتعلق بإنتاج لفافات ورق تواليت أطول بحوالي 2.5 إلى أربع مرات من اللفائف العادية. تبيع الشركة ورق التواليت باستخدام التكنولوجيا تحت العلامة التجارية Scottie منذ أبريل/ نيسان 2016.

بدأت شركة دايو بيبر في بيع لفات ورق التواليت أطول بمقدار 3.2 مرة من اللفات التقليدية تحت العلامة التجارية Elleair في ربيع عام 2022. رفعت شركة نيبون بيبر كريشيا الدعوى في سبتمبر/ أيلول من نفس العام، سعياً إلى منع شركة دايو بيبر من تصنيع ثلاثة أنواع من منتجات ورق التواليت.

زعمت شركة نيبون بيبر كريشيا أن عمق ومساحة الخدوش في السطح غير المستوي لورق التواليت كانت ضمن النطاق المحدد في براءات اختراع الشركة. وردت شركة دايو بيبر بأن مواصفاتها مختلفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)