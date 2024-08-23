ثورة طبية من اليابان: أول دواء في العالم لإنبات أسنان جديدة يدخل مرحلة التجارب السريرية

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- من المقرر أن يبدأ فريق من الباحثين في غرب اليابان التجارب السريرية الشهر المقبل لتطوير دواء يساعد في نمو الأسنان.

سيجري الباحثون، بما في ذلك من مستشفى كيتانو ومستشفى جامعة كيوتو، تجارب على دواء إنبات الأسنان، بهدف علاج الأشخاص الذين يعانون من فقدان الأسنان الخلقي والذين يولدون بأسنان قليلة.

سيتم إعطاء الدواء التجريبي أولاً للرجال البالغين الذين فقدوا أسنانهم الخلفية للتحقق من سلامته، قبل اختباره على الأطفال الذين يعانون من فقدان الأسنان الخلقي. يهدف الفريق إلى وضع العلاج في الاستخدام العملي بحلول عام 2030 تقريبًا.

يقال إن حوالي واحد من كل 100 شخص يعانون من فقدان الأسنان الخلقي، في حين أن واحدًا من كل 1000 شخص لديه استعداد وراثي يجعلهم يفقدون ستة أسنان أو أكثر. لا يوجد علاج أساسي للاضطراب، ويجب على الأطفال المصابين أن يحصلوا على أطقم أسنان جديدة بشكل متكرر لتناسبهم أثناء نموهم.

وسيستهدف العلاج في البداية الأطفال الصغار المصابين بحالة قصور نمو الأسنان، وبعد ذلك يعتقد الباحثون أنه يمكن استخدامه على نطاق أوسع مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل أسنان أكثر شيوعا، مثل أمراض اللثة.

يشار إلى أنه لدى معظم الأشخاص ”براعم أسنان“ لديها القابلية لأن تصبح سنا جديدا، وذلك إلى جانب الأسنان اللبنية والدائمة، على الرغم من أن تلك البراعم عادة لا تتطور وتضمر في وقت لاحق.

بعد اكتشاف بروتين يُعرف باسم USAG-1، والذي يعمل على تثبيط نمو الأسنان، طور فريق البحث دواءً يثبط وظيفة البروتين. وقد وجد أن الفئران والكلاب التي تعاني من انعدام الأسنان الخلقي تنمو أسنانها عند إعطائها الدواء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)