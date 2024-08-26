عام من تصريف المياه المعالجة في فوكوشيما: النتائج تكشف عدم وجود أي خلل في مستويات التريتيوم

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طوكيو - (جيجي برس)-- بقي تركيز التريتيوم في مياه البحر بالقرب من محطة الطاقة النووية رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في فوكوشيما أقل من معايير السلامة، وذلك منذ أن بدأت المحطة في إطلاق المياه المعالجة في المحيط قبل عام، وفقًا لتصريحات الشركة والحكومة اليابانية.

حتى الآن، صرفت المحطة حوالي 60 ألف طن من المياه المعالجة، التي تحتوي على كميات صغيرة من التريتيوم المشع، في البحر بعد تخفيفها بمياه البحر. من المتوقع أن تستمر عملية تصريف المياه المعالجة لمدة تصل إلى 30 عامًا.

في غضون ذلك، دعت الحكومة اليابانية الصين إلى رفع الحظر الذي فرضته على واردات المنتجات السمكية اليابانية احتجاجًا على تصريف المياه المعالجة.

من جانبه، حث ماسانوبو ساكاموتو، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات تعاونيات صيد الأسماك في اليابان، وزير الصناعة كين سايتو يوم الجمعة على تكثيف الجهود الدبلوماسية لرفع الحظر الصيني.

وقال ساكاموتو: ”لقد عانت منتجات صيد الأسماك اليابانية من أضرار جسيمة. لم تعد الصادرات إلى مستوياتها السابقة، ولا يمكننا فعل شيء حيال تصرفات الصين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)