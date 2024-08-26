الدولار يهبط لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- هبط الدولار إلى ما دون 144 ينًا في تعاملات طوكيو يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع وسط توقعات بتضييق الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية.

وفي الساعة الخامسة مساءً، بلغ سعر الدولار 143.88 ينًا، منخفضًا من 145.82 ينًا في الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة.

وزاد بيع الدولار بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في خطاب ألقاه في جاكسون هول يوم الجمعة إن ”الوقت قد حان لتعديل السياسة“، مما أدى مؤقتًا إلى انخفاض العملة الأمريكية إلى حوالي 143.50 ينًا في طوكيو.

وقال مسؤول في شركة لخدمات تداول الهامش في سوق الصرف الأجنبي إن ”استعداد باول لخفض أسعار الفائدة كان أكبر مما توقعه (اللاعبون في السوق)“، مضيفا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماع في سبتمبر بدلا من 0.25 نقطة.

كما تلقى الاتجاه الصعودي للين دعما من تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا في البرلمان يوم الجمعة بأن البنك المركزي الياباني يظل ملتزما برفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار كما هو متوقع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)