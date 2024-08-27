وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تنهي مهمة المسبار ”سليم“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) يوم الاثنين أنها أنهت عمليات مسبارها القمري بعد عام من إطلاقه. هبط المسبار، المعروف باسم ”مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر“ (SLIM)، على سطح القمر في يناير/ كانون الثاني، مما جعل اليابان الدولة الخامسة التي تنجح في الهبوط على القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والهند.

حقق المسبار هدفه الأساسي المتمثل في ما يسمى بالهبوط الدقيق، أو الهبوط على بقعة على بعد 100 متر من هدفه. ومع ذلك، تعرض أحد محركاته للتلف قبل الهبوط مباشرة، مما تسبب في هبوطه بزاوية غير متوقعة وجعله غير قادر على توليد الطاقة بخلاياه الشمسية. وتم إيقاف تشغيله بعد حوالي ساعتين ونصف.

وبعد محاولتها من دون جدوى التواصل مع المسبار الأسبوع الماضي، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية في رسالة على منصة إكس أنها لم تتلق أي رد من المركبة الفضائية الصغيرة التي جرى إطلاقها في سبتمبر/ أيلول 2023.

وأوضحت الوكالة ”اعتبرنا أنه من غير المحتمل بتاتا التمكن من إعادة الاتصال مع “سليم”، وفي 23 أغسطس/ آب قرابة الساعة 22,40 أرسلنا أمرا بوقف نشاط“ المركبة.

كان المسبار مكلفًا بإجراء تحليلات للصخور التي يُفترض أنها تأتي من البنية الداخلية للقمر، المعروفة بالوشاح القمري، وهي منطقة لا تزال غير مفهومة بشكل جيد. كما هدفت المهمة اليابانية إلى تعزيز الأبحاث المتعلقة بالموارد المائية على القمر، وهي مسألة حيوية، خصوصًا مع نية الولايات المتحدة والصين إنشاء قواعد مأهولة على القمر في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)