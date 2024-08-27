تأهب في اليابان: الإعصار شانشان يقترب من السواحل الغربية

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طوكيو - (جيجي برس)-- حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ووزارة الأراضي يوم الاثنين من احتمال حدوث انهيارات أرضية وارتفاع منسوب الأنهار والفيضانات والرياح القوية مع اقتراب الإعصار القوي شانشان من غرب اليابان اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وقال شويتشي تاتشيهارا، كبير خبراء الأرصاد الجوية في الوكالة، في مؤتمر صحفي: ”من الصعب التنبؤ بمسار (الإعصار) ومتى قد يصل إلى اليابسة“.

وأشار تاتشيهارا إلى أن ”احتمال وقوع كارثة هطول أمطار غزيرة مع تحرك الإعصار ببطء، يتزايد، مع توقع هطول أمطار تتراوح بين 300 إلى 400 مليمتر في مجموعة واسعة من المناطق خلال 24 ساعة حتى ظهر يوم الخميس“. وأضاف أن هطول الأمطار في محافظة مييازاكي الجنوبية الغربية قد يتجاوز على وجه الخصوص متوسط ​​هطول الأمطار الشهري لشهر أغسطس.

ودعا ساتوشي أوماتسو، رئيس مكتب إدارة الأنهار بوزارة الأراضي، الناس إلى الاستعداد لانقطاعات محتملة للكهرباء والمياه والتحقق من خرائط المخاطر.

أعلنت شركة سكك حديد وسط اليابان، أو جيه آر توكاي، يوم الاثنين أنها قد تلغي رحلات قطارات توكايدو شينكانسن السريعة بين الخميس والسبت بسبب الإعصار. كما أعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان، أو جيه آر ويست، أنها قد تعلق رحلات قطارات سانيو شينكانسن يومي الخميس والجمعة.

وحث مسؤولو الوكالة على توخي الحذر من الرياح العنيفة والانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه في الأنهار وفيضانها والأمواج العالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)