مستقبل الذكاء الاصطناعي: إنفيديا تستثمر في تعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في اليابان

أخبار اليابان

وادي السليكون -(جيجي برس)-- أعلنت شركة إنفيديا العملاقة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها ستدعم تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي القائم على بيانات اللغة اليابانية.

ستقوم إنفيديا بتوسيع خدمة دعم تطوير الذكاء الاصطناعي للشركات لتغطية نماذج اللغة الكبيرة المدربة على البيانات اليابانية من قبل معهد طوكيو للتكنولوجيا ومجموعة راكوتن.

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تساعد الجهود اليابانية لحماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية دون الاعتماد على دول أخرى للبيانات أو الموارد البشرية من أجل تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني.

في مارس/آذار، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ إن اليابان يجب أن تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها. وقال للصحافة، ”لا يوجد سبب للسماح لطرف ثالث آخر بحصاد تلك البيانات (اليابانية)، وإنشاء الذكاء الاصطناعي ثم استيرادها مرة أخرى إلى اليابان“.

توفر خدمة إنفيديا جميع الأدوات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعاون معهد طوكيو للتكنولوجيا وآخرون لتدريب نموذج لشركة ميتا على البيانات اليابانية، في حين تستخدم شركة راكوتن نموذجًا لشركة Mistral AI الفرنسية الناشئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)