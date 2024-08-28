اليابان تناقش 10 نقاط لاستراتيجية إزالة الكربون

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها ستناقش 10 نقاط لطرح استراتيجية وطنية لإزالة الكربون في أواخر هذا العام.

تتضمن القائمة طرقًا لتسهيل استثمار الشركات في مصادر الطاقة الخالية من الكربون مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

تم تضمين القائمة في مسودة الاستراتيجية التي قدمها وزير التحول الأخضر كين سايتو في اجتماع حكومي.

قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في الاجتماع: ”ستؤثر جهود التحول الأخضر على الطاقة الوطنية. يجب علينا ترقية تدابيرنا باستمرار وتنفيذها على الفور“.

قال مسؤولون من الوكالات بما في ذلك وزارتي الصناعة والبيئة إنهم سيسعون للحصول على حوالي 1.2 تريليون ين لتمويل السنة المالية 2025 لتعزيز استثمارات التحول الأخضر، بما في ذلك 255.5 مليار ين لشبكات الإمداد للخلايا الشمسية من الجيل التالي ومعدات توليد طاقة الرياح البحرية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)