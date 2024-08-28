قفزة في الأسعار: بلاي ستيشن 5 يشهد زيادة بمقدار 13000 ين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت يوم الثلاثاء أنها سترفع أسعار وحدات تحكم ألعاب بلاي ستيشن 5 بمقدار 13000 ين في اليابان اعتبارًا من يوم الاثنين.

وأشارت وحدة مجموعة سوني إلى أن تكاليف المواد والتوزيع ارتفعت أكثر مما أدى إلى أول زيادة في الأسعار منذ نوفمبر والثالثة منذ ظهور آلة الألعاب المنزلية الشهيرة لأول مرة.

ستكون أسعار التجزئة المقترحة الجديدة 79980 ينًا لبلاي ستيشن 5 و72980 ينًا لإصدار بلاي ستيشن 5 الرقمي بدون محرك أقراص.

سيتم رفع أسعار الأجهزة الطرفية أيضًا، بما في ذلك وحدات التحكم اللاسلكية، التي سيرتفع سعرها بمقدار 2000 ين إلى 11480 ينًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)