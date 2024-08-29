3 قتلى في انهيار أرضي بوسط اليابان

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آيتشي - (جيجي برس)-- تسبب انهيار أرضي ناجم على ما يبدو عن هطول أمطار غزيرة في انهيار منزلًا خشبيًا من طابقين في مدينة غاماغوري، محافظة آيتشي، وسط اليابان، مساء الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من السكان وإصابة اثنين آخرين.

تم إنقاذ جميع الأشخاص الخمسة المحاصرين داخل المنزل بحلول الساعات الأولى من صباح يوم الخميس. ومن بينهم امرأة في السبعينيات من عمرها وابنها في الثلاثينيات من عمره وزوجها في السبعينيات من عمره، تم تأكيد وفاتهم، بينما أصيبت ابنتا الزوجين في الأربعينيات من العمر.

كان الأشخاص الثلاثة المتوفون فاقدين للوعي عندما تم العثور عليهم أثناء أعمال الإنقاذ.

تم تنبيه سلطات الإطفاء المحلية إلى الكارثة عندما أجرت امرأة محاصرة في المنزل مكالمة طوارئ بعد الساعة العاشرة مساءً بقليل يوم الثلاثاء للإبلاغ عن دفنها وأربعة أفراد آخرين من أسرتها، وفقًا لحكومة مدينة غاماغوري ومسؤولين آخرين.

شهدت المدينة أمطارًا غزيرة يوم الثلاثاء مع اقتراب إعصار شانشان من منطقة كيوشو الجنوبية الغربية. ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد وصلت كمية الأمطار إلى 136.5 مليمترًا في غاماغوري خلال 24 ساعة حتى الساعة 10 مساءً يوم الثلاثاء، وهو ما يتجاوز متوسط ​​إجمالي شهر أغسطس/ آب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)