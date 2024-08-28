تحذيرات خاصة في جنوب كيوشو بسبب إعصار شانشان

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الأربعاء إنها قد تصدر تحذيرات خاصة للجزء الجنوبي من منطقة جنوب غرب كيوشو مع اقتراب الإعصار القوي شانشان من المنطقة.

وقالت الوكالة إنه قد يتم إصدار تحذيرات خاصة ضد الرياح العنيفة والأمواج العالية والمد العالي لمحافظة كاغوشيما، وتحذيرات خاصة ضد الأمطار الغزيرة لكاغوشيما ومحافظة مييازاكي المجاورة. وأضافت أن الإعصار العاشر لهذا العام قد يضرب اليابسة في جنوب كيوشو بحلول يوم الخميس.

وقال ساتوشي سوغيموتو، رئيس قسم التنبؤ بالوكالة، في مؤتمر صحفي: ”من المتوقع هطول أمطار قياسية ورياح قوية للغاية يمكن أن تدمر بعض المنازل“، وحث الناس على الإخلاء قبل أن تصبح الرياح عنيفة واتخاذ التدابير لحماية حياتهم في وقت مبكر.

وذكرت الهيئة أن هناك مخاطر من تشكل مناطق هطول أمطار خطية أو سلاسل من السحب الممطرة المتطورة التي تجلب غالبًا أمطارًا غزيرة، في منطقة جزر أمامي في كاغوشيما حتى صباح الخميس وفي محافظتي كاغوشيما ومييازاكي حتى ليل الخميس، مما قد يتسبب في حدوث انهيارات أرضية وغمر المناطق المنخفضة وفيضانات الأنهار.

في الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، كان الإعصار شانشان يتحرك ببطء باتجاه الشمال الغربي فوق المياه على بعد حوالي 90 كيلومترًا شمال شرق مدينة أمامي في كاغوشيما، وهي جزء من أمامي أوشيما، إحدى جزر أمامي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)