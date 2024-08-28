تويوتا وبي إم دبليو تتعاونان لتطوير تقنيات خلايا الوقود المتقدمة

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لندن - (جيجي برس)-- ستعزز شركة تويوتا موتور اليابانية شراكتها مع شركة بي إم دبليو الألمانية لتطوير سيارات تعمل بخلايا الوقود، التي تعتمد على الهيدروجين.

وسوف تبدأ بي إم دبليو عمليات إنتاج واسعة لطرز من هذه السيارات خلال الأعوام القليلة المقبلة، وستقدم تويوتا مكونات رئيسية تشمل خزانات الهيدروجين.

تويوتا تهدف إلى الترويج لسيارات خلايا الوقود، التي تُعتبر ”السيارة الخضراء النهائية“ لعدم انبعاث أي ملوثات منها سوى المياه. الشركتان تخططان لإبرام اتفاقية أساسية قريباً، مع الإعلان عنها في الخامس من سبتمبر/أيلول.

منذ عام 2012، تعمل الشركتان معاً على تطوير تكنولوجيا خلايا الوقود.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)