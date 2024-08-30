【فيديو】إعصار شانشان يجتاح اليابان ويسبب دماراً كبيراً

أخبار اليابان

تسببت العاصفة الاستوائية الشديدة ”شانشان“ في إحداث دمار واسع النطاق في منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان. وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس، تم الإبلاغ عن إصابة 79 شخصًا بجروح متفاوتة، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين وفي تفاصيل الإصابات، أُصيب 35 شخصًا في محافظة مييازاكي، و23 في محافظة كاغوشيما، و7 في محافظة ناغاساكي. كما تعرض 5 أشخاص للإصابة في محافظة ساغا، و4 في محافظة كوماموتو، و3 في محافظة فوكوؤكا، بينما أُصيب شخصان في محافظة أويتا.

بالإضافة إلى ذلك، فقد رجل في الستينات من عمره من مدينة كاغوشيما بعد أن سقط في البحر من قارب صغير كان راسيًا على رصيف ميناء كاغوشيما ليل الأربعاء. جهود البحث عنه لا تزال جارية.

تسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في عدة مناطق، مما أدى إلى إغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور. كما انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في كيوشو، مع تأثر شبكات الاتصالات والبنية التحتية الأخرى بشكل كبير.

ودعت السلطات المحلية السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية والمخاطر الناجمة عنها. كما تواصل فرق الطوارئ العمل على إجلاء السكان المتضررين وتقديم المساعدة لهم، بينما يتم تقييم الأضرار الناجمة عن العاصفة ووضع خطط لإعادة الإعمار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)