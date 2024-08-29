إعصار شانشان يصل محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار شانشان القوي للغاية وصل إلى اليابسة في محافظة كاغوشيما بجنوب غرب اليابان صباح الخميس.

وصل الإعصار العاشر البطيء الحركة هذا العام بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي حوالي الساعة 8 صباحًا.

حتى الساعة 7 صباحًا، بلغ أقصى سرعة رياح مستمرة للإعصار، الذي يبلغ ضغطه الجوي المركزي 935 هكتوباسكال، 50 مترًا في الثانية وأقصى سرعة رياح لحظية 70 مترًا في الثانية.

أبقت الوكالة على تحذيرها الخاص من الرياح العنيفة والأمواج العالية في المحافظة، باستثناء منطقة جزيرة أمامي، وتحذير خاص من العواصف في ساتسوماسينداي وأماكن أخرى في المحافظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)