اليابان في مواجهة إعصار شانشان: 5 قتلى وشلل في حركة الطيران والقطارات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- عثر على خمسة أشخاص قتلى وعشرات الجرحى مع ضرب إعصار شانشان لليابان.

توفي رجل في الثمانينيات من عمره في انهيار منزل من طابقين في بلدة كاميتا بمحافظة توكوشيما غرب اليابان بعد ظهر يوم الخميس.

وفي مدينة غاماغوري بوسط محافظة آيتشي، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي ضرب منزلهم مساء الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، انقلب قارب في ميناء بمدينة كاغوشيما بجنوب غرب البلاد مساء الأربعاء، مما أدى إلى فقدان قبطانه البالغ من العمر 64 عامًا. وعُثر في وقت لاحق على جثة عائمة بالقرب من مكان الحادث. وتعمل السلطات على تحديد هوية الجثة.

كما تسبب الإعصار في إصابة 35 شخصًا في محافظة مييازاكي بجنوب غرب البلاد و24 شخصًا في محافظة كاجوشيما المجاورة.

ويسري حاليا تحذير من احتمال وقوع انهيارات طينية في أجزاء من مناطق كيوشو وشيكوكو وتوكاي ومحافظة كاناغاوا. ويقول خبراء الأرصاد الجوية أيضًا إن الإعصار قد يتسبب في هبات رياح قوية بما يكفي لهدم بعض المنازل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)