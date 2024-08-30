اليابان تشهد انخفاضًا قياسيًا في قوائم انتظار دور الحضانة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت دراسة حكومية يوم الجمعة أن اليابان لديها 2567 طفلاً على قوائم انتظار دور الحضانة اعتبارًا من الأول من أبريل/نيسان، بانخفاض 4.2% عن العام السابق، ليصل إلى أدنى مستوى قياسي للعام السادس على التوالي.

ويبدو أن هذا الرقم، الذي يمثل أدنى مستوى منذ بدء الإحصاءات في عام 1994، يعكس انخفاضًا في عدد أطفال ما قبل المدرسة نتيجة لانخفاض معدل المواليد في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أصبحت قوائم الانتظار أطول في بعض المناطق بسبب نقص معلمي دور الحضانة وتدفق الأسر التي لديها أطفال بعد تطوير الأراضي السكنية.

ووفقًا لوكالة الأطفال والأسر، فإن 1524 حكومة محلية، أو 87.5% من الإجمالي، ليس لديها طفل على قوائم انتظار دور الحضانة.

وكان حوالي 60% من الأطفال على قوائم الانتظار في منطقة طوكيو الكبرى، أو منطقة كينكي الغربية أو المدن الكبرى الأخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)