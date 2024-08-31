مواليد اليابان يسجلون أدنى مستوى في تاريخ البلاد وأزمة ديموغرافية تلوح في الأفق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة الصحة في تقرير أولي يوم الجمعة إن عدد الأطفال المولودين في اليابان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران انخفض بنسبة 5.7٪ عن العام السابق إلى 350074، مسجلاً أدنى مستوى قياسي في النصف الأول.

انخفض الرقم في النصف الأول عن 400 ألف للعام الثالث على التوالي، بينما تسارعت وتيرة الانخفاض من الانخفاض الذي حدث في العام السابق بنسبة 3.6٪.

إذا انخفض عدد المواليد بنفس الوتيرة في النصف الثاني من عام 2024، فقد ينخفض ​​الإجمالي السنوي إلى أقل من 700 ألف لأول مرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأزواج الذين تزوجوا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران بنسبة 0.9٪ إلى 248513، وهو ما يمثل زيادة لأول مرة منذ عامين. وارتفع عدد الوفيات بنسبة 1.8% إلى 811819، ليصل إجمالي الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في البلاد، أو عدد الوفيات مطروحًا منه عدد المواليد، إلى 461745.

وانخفض عدد المواليد السنوي إلى أقل من 800 ألف لأول مرة في عام 2022، وانخفض إلى أدنى مستوى قياسي له عند 727277 في عام 2023، مسجلاً بذلك العام الثامن على التوالي من الانخفاض.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)