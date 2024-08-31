ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار شانشان في اليابان

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طوكيو (جيجي برس)-- تأكدت وفاة شخصين آخرين مع تحرك إعصار شانشان ببطء من جنوب غرب اليابان إلى غربها يوم الجمعة، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة على مجموعة واسعة من المناطق في البلاد.

والرجلان هما رجل في الثمانينيات من عمره في مدينة كاشيما بمحافظة ساجا، ورجل في الثمانينيات من عمره أيضًا، عُثر عليه في نهر ببلدة تشيكوجو بمحافظة فوكوكا.

عُثر في وقت سابق على ثلاثة أشخاص ميتين في انهيار أرضي بمدينة جاماجوري بمحافظة آيتشي، وتوفي رجل في الثمانينيات من عمره في بلدة كاميتا بمحافظة توكوشيما.

كما أسفر إعصار شانشان عن إصابة 99 شخصًا، بما في ذلك 40 في محافظة مييازاكي و24 في محافظة كاغوشيما.

تحرك الإعصار - وهو العاشر هذا العام - شرقا فوق بحر سيتو الداخلي بعد ظهر يوم الجمعة وهبط على اليابسة حول مدينة شيكوكوتشو بمحافظة إهيمي حوالي الساعة التاسعة مساء.

وألحقت الرياح القوية أضرارا في المناطق الواقعة باتجاه الشرق، بما في ذلك حول وسط طوكيو. وتم إصدار تحذيرات من احتمال وقوع انهيارات طينية لنحو اثنتي عشرة محافظة من كيوشو إلى كانتو.

ويدعو المسؤولون الناس لتوخي الحذر من الانهيارات الأرضية والرياح العنيفة وفيضان الأنهار والعواصف العاتية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)