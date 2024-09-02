شركة يابانية لتصنيع الكراسي المتحركة تساهم في نجاح الرياضيين البارالمبيين

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تشيبا - (جيجي برس)-- يواصل صانع الكراسي المتحركة في مدينة تشيبا بشرق اليابان دعم الرياضيين البارالمبيين، ومساعدتهم على الفوز بأكثر من 140 ميدالية في الألعاب الماضية.

قال كوجي ياماغوتشي، رئيس شركة تصنيع الكراسي المتحركة، أوكس إنجينيرينغ، ”نحن لاعبون في المقعد الخلفي نساعد الرياضيين على اللعب بشكل جيد“.

تأسست الشركة في عام 1988 كمطور لمحركات الدراجات النارية وقطع الغيار، وتحولت إلى أعمال الكراسي المتحركة في عام 1995. ولديها مصنع في مقرها الرئيسي يصنع الكراسي المتحركة للرياضات التنافسية.

يمتلك المصنع خبرة واسعة في صنع الكراسي المتحركة المصممة خصيصًا للرياضات التنافسية، والتي تُعد بمثابة أدوات أساسية للرياضيين البارالمبيين. وأضاف ياماغوتشي: ”إن التصنيع هو عملية متكررة من التجربة والخطأ. لقد زرعنا أساليب وطرق تفكير لتطوير الأشياء منذ أن كنا نطور محركات الدراجات النارية“.

بعد فترة وجيزة من دخول ”أوكس إنجينيرينغ“ مجال بيع الكراسي المتحركة للاستخدام اليومي، بدأت الشركة أيضًا في تسويق الكراسي المتحركة الرياضية للمسابقات. تعمل الشركة على تطوير وتصنيع الكراسي المتحركة للاستخدام في رياضات متنوعة، بما في ذلك التنس وكرة السلة وسباقات الجري. بفضل التزامها بالابتكار والجودة، أصبحت ”أوكس إنجينيرينغ“ شريكًا لا غنى عنه للرياضيين البارالمبيين الذين يسعون لتحقيق التميز على المستوى العالمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)