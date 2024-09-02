تجاهل التحذيرات: 20% من اليابانيين لم يستعدوا لزلزال حوض نانكاي المحتمل

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طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت دراسة أجرتها جامعة طوكيو أن حوالي 80% من السكان كانوا على علم بالتحذير الذي صدر في أغسطس/آب بشأن زلزال ضخم محتمل في حوض نانكاي، الواقع قبالة ساحل اليابان على المحيط الهادئ. ومع ذلك، لم يتخذ حوالي 20% من هؤلاء أي إجراء محدد بناءً على هذا التحذير.

تم إجراء الدراسة من قبل مركز أبحاث معلومات الكوارث المتكاملة في جامعة طوكيو، واستمرت ثلاثة أيام ابتداءً من 9 أغسطس/آب، بعد يوم من إصدار وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا طارئًا حول زلزال محتمل في حوض نانكاي إلى 707 بلدية في 29 من محافظات اليابان البالغ عددها 47. كان هذا التحذير هو الأول من نوعه وجاء عقب زلزال قوي ضرب قبالة محافظة ميازاكي في جنوب غرب اليابان في 8 أغسطس/آب.

دعت وكالة الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة مثل هذا الزلزال. لكن تم رفع حالة الطوارئ في 15 أغسطس/آب، حيث لم يحدث أي تغيير ملحوظ في حالة حدود الصفائح التكتونية بالقرب من المنطقة المتوقعة للزلزال.

شمل الاستطلاع 9400 شخص من جميع أنحاء البلاد، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: 5600 مستجيب من 28 محافظة من المحافظات الـ29 التي تلقت معلومات الطوارئ، و3800 مستجيب من الـ19 محافظة الأخرى. ووضعت طوكيو في المجموعة الثانية، حيث تم إصدار التحذيرات فقط لجزرها النائية في المحيط الهادئ.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 83.0% من المستجيبين من المحافظات التي تلقت التحذير كانوا على علم بالمعلومات الطارئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)