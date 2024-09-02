العبقري ميازاكي هاياو يحقق جائزة ماغسايساي المرموقة تقديرًا لمساهماته الفنية

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مانيلا - (جيجي برس)-- تم اختيار مخرج الأنيمي الياباني ميازاكي هايو كفائز بجائزة رامون ماغسايساي لهذا العام، والمعروفة بجائزة نوبل الآسيوية، حسبما أعلنت مؤسسة الجائزة يوم السبت.

كما اختارت مؤسسة جائزة رامون ماغسايساي، التي يقع مقرها الرئيسي في مانيلا، ثلاثة أفراد آخرين ومجموعة واحدة كفائزين لعام 2024.

وقالت المؤسسة إن ميازاكي، أحد مؤسسي استوديو غيبلي، أنتج الكثير من أعمال الرسوم المتحركة حول موضوعات صعبة مثل حماية البيئة والسلام، وجعلها مفهومة للأطفال.

وعُرضت أفلام ميازاكي -أحد مؤسسي استوديو غيبلي- في جميع أنحاء العالم. ومن بين أعماله ”ناوسيكا أميرة وادي الرياح“ و”جاري توتورو“.

وفاز في مارس/آذار من هذا العام بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل عن فيلم ”الصبي ومالك الحزين“. وكان قد فاز بالجائزة من قبل عن فيلم ”المخطوفة“ في عام 2003.

سيقام حفل توزيع الجوائز في مانيلا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

تُمنح الجائزة للأشخاص والمجموعات التي قدمت مساهمات ضخمة لآسيا. تم تأسيسها تكريماً للرئيس الفلبيني السابق رامون ماجسايساي، الذي كان معروفًا بموقفه السياسي النظيف وتوفي في حادث تحطم طائرة عام 1957.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)