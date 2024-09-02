السباح الياباني كيمورا يحرز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس

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باريس - (جيجي برس)-- فاز السباح الياباني كيتشي كيمورا بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة للرجال في فئة S11 للرياضيين من ذوي الإعاقة البصرية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس يوم السبت.

هذه هي الميدالية البارالمبية التاسعة له. في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2021، فاز كيمورا بالميدالية الذهبية في مسابقة 100 متر فراشة والميدالية الفضية في مسابقة 100 متر صدر.

في سباق 100 متر ظهر للرجال في دورة الألعاب البارالمبية في باريس في فئة S8 للسباحين بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالة متأثرة بمستوى منخفض، حصل الياباني كوتا كوبوتا على الميدالية الفضية.

وفي منافسات فردي الرجال في رياضة البوتشيا، خسر هيديتاكا سوجيمورا، الذي فاز بالميدالية الذهبية في هذا الحدث في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، أمام لاعب تايلاندي في ربع النهائي في فئة BC2 للرياضيين بما في ذلك أولئك الذين يعانون من تأثر حركي من مستوى منخفض إلى متوسط.

وفي رياضة تنس الريشة على الكراسي المتحركة، تقدم الثنائي الياباني سارينا ساتومي ويوما يامازاكي إلى نهائي زوجي السيدات. ووصل دايكي كاجيوارا إلى نصف نهائي فردي الرجال، ووصلت يامازاكي إلى الدور قبل النهائي في فردي السيدات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)