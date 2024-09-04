اليابان تسعى جاهدة لتعزيز أعداد المجندين في قوات الدفاع الذاتي

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعمل وزارة الدفاع اليابانية على إزالة جميع العقبات السياسية بهدف زيادة عدد أفراد قوات الدفاع الذاتي، وذلك بعد فشلها المتكرر في تحقيق أهداف التجنيد.

وضعت الوزارة تدابير شاملة لزيادة جاذبية وظائف قوات الدفاع الذاتي في ظل تراجع الاهتمام بها، وتخطط لتخصيص الأموال اللازمة في طلب ميزانية السنة المالية 2025، التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل.

وتسعى الوزارة إلى جعل وظائف قوات الدفاع الذاتي أكثر جاذبية للشباب من خلال تحسين بيئات العمل وتقديم مزايا أفضل لأفرادها، مع التركيز على الترويج لاستخدام تقنيات توفير العمالة والمعدات غير المأهولة.

ومع ذلك، لا تزال فعالية هذه التدابير غير مؤكدة، حيث تأثرت صورة قوات الدفاع الذاتي سلبًا بسبب سلسلة من الفضائح في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا في اجتماع يوم الجمعة: ”نحن نواجه بيئة تجنيد صعبة“، مؤكدًا عزم وزارته على تنفيذ التدابير المقترحة بشكل فعال ومستدام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)