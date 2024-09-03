اليابان تواجه صيفًا حارًا غير مسبوق في 2024

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الاثنين أن درجة الحرارة في اليابان هذا الصيف تعادل أعلى مستوى قياسي مسجل في عام 2023.

أظهرت البيانات أن متوسط درجة الحرارة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب في 15 نقطة مراقبة مختارة في جميع أنحاء البلاد تجاوز المتوسط ​​لـ 30 عامًا حتى عام 2020 بمقدار 1.76 درجة مئوية، وهي نفس درجة حرارة الصيف الماضي. يشير ذلك إلى أن اليابان تشهد درجات حرارة غير معتادة ومتزايدة على مدار العامين الماضيين.

كما سجلت درجة حرارة سطح البحر في الصيف بالقرب من اليابان ارتفاعًا بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق المتوسط، مما يمثل أعلى مستوى تم تسجيله منذ بدء حفظ السجلات في عام 1982.

في ضوء هذه الظروف غير المعتادة، عقدت وكالة الأرصاد الجوية اجتماعًا لفريقها المتخصص في تحليل الطقس غير الطبيعي لمناقشة هذا الوضع. وعلق قائد الفريق، هيساشي ناكامورا، الأستاذ في جامعة طوكيو، قائلاً: ”يمكننا القول إننا شهدنا طقسًا غير طبيعي مرة أخرى هذا العام“. وأشار إلى أن ”الاحتباس الحراري العالمي طويل الأمد أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في اليابان، ولا يتم حل درجات حرارة البحر المرتفعة باستمرار في المياه بالقرب من اليابان بسهولة، مما يزيد من احتمالية حدوث درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة“.

تسلط هذه الظروف الضوء على تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، حيث تواجه اليابان تكرارًا لدرجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على البيئة والصحة العامة والاقتصاد. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، تزداد أهمية تطوير استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيراته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)